Alessia Morani attaccata dai ristoratori in diretta tv: «Ci avete schiacciato come scarafaggi» (video) (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessia Morani, ex sottosegretaria allo Sviluppo economico del governo Conte 2, fa una figuraccia di fronte al ristoratore in collegamento con "Non è l'Arena". La categoria è quella forse più danneggiata dai continui "stop and go". E Giletti rincara la dose con l'esponente Pd. "Non diamo i soldi dei ristori e non riusciamo nemmeno a vaccinare". Insomma, una manovra a tenaglia per inchiodare la Morani del Pd alle responsabilità del governo Conte che questo nuovo esecutivo ha ereditato. In collegamento ci sono diversi ristoratori che per protesta hanno deciso di aprire le loro attività il prossimo 7 aprile, organizzando manifestazioni di protesta itineranti. Figuraccia della Morani, rabbia dei ristoratori La situazione è agghiacciante: "Ho perso 400mila euro di fatturato in un anno, il ...

