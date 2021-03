Alessandro Tersigni innamorato del figlio e da sempre dell’ex ballerina di Amici Foto

(Di lunedì 29 marzo 2021)ospite a Oggi è un altro giorno, protagonista amatissimo del Paradiso delle Signore ma si imbarazza davanti ai complimenti femminili (). Terisgni è innamoratissimo di suoe da anni della bellissima exdi, Maria Stefania Di Renzo. Il loro amore esiste da, da quando l’attore iniziava ad affacciarsi nel mondo del teatro. Aveva studiato, si era preparato alla scuola di recitazione ma poi è arrivata un’occasione che non si aspettava. Non avrebbe mai pensato di fare un musical e invece ha detto sì a Maria di Nazareth e Maria Stefania faceva parte del corpo di ballo. “Io facevo Gesù, lei si chiama Maria, era perfetto”. E’ sul set teatrale che ha conosciuto sua moglie, poi hanno iniziato una convivenza e quando le ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Tersigni

a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno . L'attore si è raccontato senza filtri nel salotto di Serena Bortone, a partire dalla lunga esperienza a ...Ecco cosa ha dichiarato Alessandro Tersigni de Il paradiso delle signore a "Oggi è un altro giorno" | Cosa succede | Anticipazioni | Trama | Spoiler su Tv Soap ...Maria Stefania Di Renzo è la moglie di Alessandro Tersigni. L'attore e l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi hanno un figlio, Filippo, nato nel 2017.