Aldo Montano presenta il figlio appena nato | gli ha dato il nome del nonno Foto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gioia immensa in casa die Olga Plachina per il secondoarrivato a tre anni dalla nascita della prima figlia, la piccola Olympia. Con unail campione di scherma hato a tutti il suo piccolino, gli ha fato il benvenuto partendo dai social e rivelando ilscelto. Il secondogenito si chiama Mario,e Olga hanno scelto di dargli ildelpaterno. Un post su Instagram con Mario, mamma e papà. Il bebè tra le braccia della Plachina eche aiuta lei a fare colazione, sono ancora tutti in ospedale ma stanno tutti benissimo. Tenero il post diper suoMario che èil 27 marzo....

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

papà bis. Lo schermidore e la moglie Olga Plachina hanno rivelato via social di essere diventati genitori per la seconda volta., la dedica al figlio Mario approfondimento È ..., papà bis. Lo schermidore, che nel 2017 è diventato padre la prima volta, ha annunciato via Instagram la nascita del secondogenito. "Ti sei fatto attendere, ma finalmente ieri sera sei ...Gioia immensa in casa di Aldo Montano e Olga Plachina per il secondo figlio arrivato a tre anni dalla nascita della prima figlia, la piccola Olympia. Con una foto il campione di scherma ha presentato ...Aldo Montano dopo tanti mesi di trepidante attesa possiamo ufficializzarlo: l’annuncio che tutti stavano aspettando. Aldo Montano, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto un annuncio realmente ...