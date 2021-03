Alberto Matano pesantemente umiliato da una lettrice di Oggi: “E’ poco virile…” (FOTO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Alberto Matano alla guida de La vita in diretta Dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, finita nel peggiore dei modi, Alberto Matano dallo scorso settembre è alla guida in solitaria de La vita in diretta. Con la sua presenza lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo ha avuto una marcia in più. Infatti, più delle volte batte la diretta concorrenza formata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. La sua ex collega, invece, ha lasciato la tv di Stato accettando la proposta di Maria De Filippi come nuova professoressa di danza ad Amici 20. Nelle ultime ore, però, il giornalista calabrese è finito al centro dell’attenzione per qualcosa che ha condiviso Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. L’email riportata da Dagospia Il sito internet Dagospia nelle ultime ora ha condiviso un ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021)alla guida de La vita in diretta Dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, finita nel peggiore dei modi,dallo scorso settembre è alla guida in solitaria de La vita in diretta. Con la sua presenza lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo ha avuto una marcia in più. Infatti, più delle volte batte la diretta concorrenza formata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. La sua ex collega, invece, ha lasciato la tv di Stato accettando la proposta di Maria De Filippi come nuova professoressa di danza ad Amici 20. Nelle ultime ore, però, il giornalista calabrese è finito al centro dell’attenzione per qualcosa che ha condiviso Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. L’email riportata da Dagospia Il sito internet Dagospia nelle ultime ora ha condiviso un ...

Advertising

ALisimberti : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano fuori di sé attacca #GianniMorandi - PDUmorista : Alberto Matano a La Vita in Diretta parla di Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show. #MaurizioCostanzoShow… - BaritaliaNews : Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sé per una foto pubblicata da Gianni Morandi: 'Ma è mai possibile che …' - zazoomblog : “Alberto Matano poco virile” l’indecente lettera di una lettrice pubblicata dal settimanale Oggi - #“Alberto… -