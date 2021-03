Alberto Contri: in tv overdose Lgbt. Rimpiango Dalla, altro che Madame o Achille Lauro (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci vogliono i gruppi di resistenza umana, ormai non si può più dire che un figlio nasce da un uomo e da una donna. Alberto Contri, ex consigliere Rai, docente di comunicazione, già amministratore di Rainet e presidente della fondazione Pubblicità progresso, non ha dubbi. In un’intervista su la Verità, firmata da Giulia Cazzaniga, sponsorizza la creazione di una rete sociale che faccia diga contro il pensiero unico. Contri ha fondato i gruppi di resistenza umana “Con il filosofo e presidente onorario della Fondazione Feltrinelli, Salvatore Veca – scrive la Verità – ha fondato i Gru, e cioè i Gruppi di resistenza umana. «Un’idea ingenua, non pensi che non ne sia consapevole, ma da qualche parte dobbiamo pur ripartire. Lei lo sa che sono stato massacrato da dei “troll” online per tre mesi solo per aver detto che i bambini nascono da un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci vogliono i gruppi di resistenza umana, ormai non si può più dire che un figlio nasce da un uomo e da una donna., ex consigliere Rai, docente di comunicazione, già amministratore di Rainet e presidente della fondazione Pubblicità progresso, non ha dubbi. In un’intervista su la Verità, firmata da Giulia Cazzaniga, sponsorizza la creazione di una rete sociale che faccia diga contro il pensiero unico.ha fondato i gruppi di resistenza umana “Con il filosofo e presidente onorario della Fondazione Feltrinelli, Salvatore Veca – scrive la Verità – ha fondato i Gru, e cioè i Gruppi di resistenza umana. «Un’idea ingenua, non pensi che non ne sia consapevole, ma da qualche parte dobbiamo pur ripartire. Lei lo sa che sono stato massacrato da dei “troll” online per tre mesi solo per aver detto che i bambini nascono da un ...

