Alberto Contador pensa al passaggio della Eolo-Kometa nel World Tour | “Vogliamo reclutare altri corridori di qualità”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Crescono sempre di più le ambizioni, la nuova realtà Professional targata Italiacoppia d’oro formata dae Ivan Basso. A pochi mesi dal debutto, la compagine di matrice varesina si è già messa ben in mostra dalla prima all’ultima gara finora disputata. La vittoria non è ancora arrivata, ma ci sono tutti i presupposti per poter ambire a grandi traguardi. Sempre presenti nelle fughe, negli attacchi decisivi, i ragazzi di azzurro vestiti stanno reagendo davvero bene, soprattutto in prospettiva del grande appuntamento stagionale, il Giro d’Italia. Una realtà apparsa decisamente interessante sin dalle sue prime presentazioni quella, contraddistinta da un mix di ...