Al via negli Usa il processo per la morte di George Floyd: «È un referendum sulla giustizia americana, il mondo ci guarda» (Di lunedì 29 marzo 2021) A distanza di oltre dieci mesi dalla morte di George Floyd, l’uomo afroamericano che ha perso la vita il 25 maggio 2020 a Minneapolis, negli Stati Uniti, si apre il processo a Derek Chauvin, l’ex agente di polizia accusato di averlo ucciso. «L’America chiede giustizia, il mondo intero ci sta guardando», ha affermato Benjamin Crump, uno degli avvocati che rappresentano la famiglia di Floyd. La strategia dell’accusa è chiara, come dimostra un’altra affermazione dei legali di Floyd poco prima dell’avvio del processo, da loro definito «un vero e proprio referendum sulla giustizia americana per vedere se negli Stati Uniti ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) A distanza di oltre dieci mesi dalladi, l’uomo afroamericano che ha perso la vita il 25 maggio 2020 a Minneapolis,Stati Uniti, si apre ila Derek Chauvin, l’ex agente di polizia accusato di averlo ucciso. «L’America chiede, ilintero ci stando», ha affermato Benjamin Crump, uno degli avvocati che rappresentano la famiglia di. La strategia dell’accusa è chiara, come dimostra un’altra affermazione dei legali dipoco prima dell’avvio del, da loro definito «un vero e proprioper vedere seStati Uniti ...

