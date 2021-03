Al via gli incontri per costruire il futuro di Bergamo: si parte con Sant’Alessandro (Di lunedì 29 marzo 2021) Annunciati nei giorni scorsi, prendono il via martedì 30 marzo gli incontri promossi dal Comune di Bergamo per consentire un’ampia partecipazione al processo di costruzione del nuovo Piano di Governo del Territorio. 21 incontri, quartiere per quartiere, per raccontare e costruire la Bergamo del futuro: le trasformazioni attualmente in corso sono infatti figlie del PGT approvato nel 2009 dall’allora amministrazione Tentorio, Piano che è nel frattempo scaduto, con la conseguente necessità di costruirne uno nuovo, che tenga conto delle attuali sensibilità e ambizioni della città. Saranno i quartieri del Centro città e di Borgo Palazzo ad ospitare i due primi incontri, in programma rispettivamente martedì 30 e mercoledì 31. Per la precisione, accogliendo i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Annunciati nei giorni scorsi, prendono il via martedì 30 marzo glipromossi dal Comune diper consentire un’ampiacipazione al processo di costruzione del nuovo Piano di Governo del Territorio. 21, quartiere per quartiere, per raccontare eladel: le trasformazioni attualmente in corso sono infatti figlie del PGT approvato nel 2009 dall’allora amministrazione Tentorio, Piano che è nel frattempo scaduto, con la conseguente necessità di costruirne uno nuovo, che tenga conto delle attuali sensibilità e ambizioni della città. Saranno i quartieri del Centro città e di Borgo Palazzo ad ospitare i due primi, in programma rispettivamente martedì 30 e mercoledì 31. Per la precisione, accogliendo i ...

