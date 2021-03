Al mercato protagonisti i finocchi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono i finocchi il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. La disponibilità di questi ortaggi è stabile dal punto di vista quantitativo, la qualità è buonissima e i prezzi risultano in linea con il livello qualitativo offerto. Gli areali produttivi di riferimento al momento sono collocati nel centro-sud Italia e i raccolti paiono non aver risentito negativamente dei raffrescamenti e dei cali delle temperature che si sono verificati nei giorni scorsi: gli approvvigionamenti stanno proseguendo regolarmente. Croccanti e profumati, sono dotati di diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto sono composti principalmente d’acqua, contengono fibre e presentano una discreta dotazione di minerali, come il potassio. Inoltre, si caratterizzano per la presenza di vitamina A e C, utili per rafforzare il sistema ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. La disponibilità di questi ortaggi è stabile dal punto di vista quantitativo, la qualità è buonissima e i prezzi risultano in linea con il livello qualitativo offerto. Gli areali produttivi di riferimento al momento sono collocati nel centro-sud Italia e i raccolti paiono non aver risentito negativamente dei raffrescamenti e dei cali delle temperature che si sono verificati nei giorni scorsi: gli approvvigionamenti stanno proseguendo regolarmente. Croccanti e profumati, sono dotati di diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto sono composti principalmente d’acqua, contengono fibre e presentano una discreta dotazione di minerali, come il potassio. Inoltre, si caratterizzano per la presenza di vitamina A e C, utili per rafforzare il sistema ...

