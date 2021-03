Al 'lavoro' nei boschi dell'Olginatese: giovane pusher arrestato dagli agenti della Stradale (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo, durante un posto di controllo sulla Strada Provinciale 72 di Olginate, un cittadino ha segnalato a due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Lecco la ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo, durante un posto di controllo sulla Strada Provinciale 72 di Olginate, un cittadino ha segnalato a due pattugliea Sezione Poliziadi Lecco la ...

Advertising

Avvenire_Nei : Primo stop in Italia al cotone prodotto dal lavoro forzato degli Uiguri - marattin : Leggete oggi l’intervista di @elenabonetti ad @Avvenire_Nei. L’assegno unico universale (che martedì avrà approvazi… - peppeprovenzano : CittadinanzaAttiva va a congresso. Un augurio e un grazie ad @anto_gaudioso che l’ha guidata e a tutta la rete di… - Gigithebeast1 : RT @LoPsihologo: Lavorare per pagarsi gli studi. Studiare nei ritagli di tempo durante il lavoro. Mi ricorda i tempi della mia prima laurea… - PieroVendramel : RT @benq_antonio: #Moneglia. 'Cuoco come ultimo gesto di disperazione si getta nei binari del treno' Mancanza di lavoro per via della pande… -