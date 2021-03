Al lavoro con… Ersilia Vaudo, manager dell’Agenzia Spaziale Europea (Di lunedì 29 marzo 2021) Ersilia Vaudo è Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea (Esa) Ersilia Vaudo è Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea (Esa), dove lavora dal 1991. La sua missione oggi è promuovere l’inclusione e l’interesse delle studentesse verso le materie scientifico-tecnologiche e le carriere nel settore Spaziale. Le è stato conferito il Premio Internazionale Tecnovisionarie 2020, Premio Speciale Europa. È curatrice della 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che avrà luogo nel 2022. Laureata in Fisica all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato nel Dipartimento di Cosmologia. Sposata, con due figli, vive a Parigi. ore 7.30 «Cappuccino con latte di mandorla e baguette (vivo a Parigi) del giorno prima ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021)è Chief Diversity Officer all’Agenzia(Esa)è Chief Diversity Officer all’Agenzia(Esa), dove lavora dal 1991. La sua missione oggi è promuovere l’inclusione e l’interesse delle studentesse verso le materie scientifico-tecnologiche e le carriere nel settore. Le è stato conferito il Premio Internazionale Tecnovisionarie 2020, Premio Speciale Europa. È curatrice della 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che avrà luogo nel 2022. Laureata in Fisica all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato nel Dipartimento di Cosmologia. Sposata, con due figli, vive a Parigi. ore 7.30 «Cappuccino con latte di mandorla e baguette (vivo a Parigi) del giorno prima ...

Advertising

matteosalvinimi : Lavoriamo con il presidente Draghi perché dopo Pasqua si riaprano le attività nelle città italiane fuori dall’emerg… - matteosalvinimi : ...e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì. Correre con vaccini e terapie domi… - _Carabinieri_ : Tanti Auguri dall'Arma dei #Carabinieri all'#AeronauticaMilitare, che oggi celebra il 98° Anniversario della propri… - Sabrinapi1 : @caramadre9 @tramontirosa Anche a me (non mia madre per fortuna)! Tutta questa accettazione del dolore come dono d… - domenicobas62 : RT @AntonioGrzt: Negli ultimi giorni mi sono dedicato a questo lavoro: incrociare i colori delle Regioni con l'incidenza dei casi. Risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro con… Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche