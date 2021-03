Al Gp del Bahrein Matteo Renzie Ecclestone ha parlato con Hamilton del Decreto Bellanova (Di lunedì 29 marzo 2021) In una nuova fortunata interpretazione Matteo è passato da Lawrenzi d’Arabia a Renzie Ecclestone. Si sa mai diventi il nuovo Flavio Vibriatore, team manager magari di Ferrari Viva. Nel frattempo al paddock ha parlato con Hamilton del Decreto immigrazione della Bellanova e ha paragonato il gran premio del Bahrein al nuovo Palio di Siena. Fa il paio con la genialata che in Arabia c’è il Rinascimento, in effetti qualcuno i Medici a Firenze lo fecero a pezzi. Del resto lui e il sultano sono molto amici, ogni tanto si fanno un birrino sul Lungarno. Matteo ci rassicura dicendo che va in giro per il mondo a parlare bene del nostro paese. Qualcuno sa se c’è un copyright Italia che magari ne parliamo un attimo se è il caso? Leggi anche: 1. ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) In una nuova fortunata interpretazioneè passato da Lawrenzi d’Arabia a. Si sa mai diventi il nuovo Flavio Vibriatore, team manager magari di Ferrari Viva. Nel frattempo al paddock hacondelimmigrazione dellae ha paragonato il gran premio delal nuovo Palio di Siena. Fa il paio con la genialata che in Arabia c’è il Rinascimento, in effetti qualcuno i Medici a Firenze lo fecero a pezzi. Del resto lui e il sultano sono molto amici, ogni tanto si fanno un birrino sul Lungarno.ci rassicura dicendo che va in giro per il mondo a parlare bene del nostro paese. Qualcuno sa se c’è un copyright Italia che magari ne parliamo un attimo se è il caso? Leggi anche: 1. ...

