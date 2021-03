Al Cardarelli per farsi curare, prende il Covid e muore (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl tragico destino di Ciro D’Ambrosio, giovane gravemente disabile, spirato il 17 marzo dopo una Via Crucis lunga più di un mese e mezzo. Già di per sé perdere una persona cara per Covid è difficile da accettare, ma quando si tratta di un giovane di soli 31 anni, gravemente disabile, che hai assistito con amore e sacrificio per tutta la vita e che, soprattutto, il contagio fatale lo ha contratto indubitabilmente all’ospedale, dov’è stato costretto a ricoverarsi per seri problemi di salute, allora al dolore si aggiunge comprensibilmente anche la rabbia, il desiderio di capire cosa sia successo, chi e perché abbia sbagliato. Sono questi i sentimenti che hanno portato la sorella e sua amministratrice di sostegno e il padre di Ciro D’Ambrosio, trentunenne napoletano deceduto lo scorso 17 marzo 2021 all’ospedale Cardarelli, a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl tragico destino di Ciro D’Ambrosio, giovane gravemente disabile, spirato il 17 marzo dopo una Via Crucis lunga più di un mese e mezzo. Già di per sé perdere una persona cara perè difficile da accettare, ma quando si tratta di un giovane di soli 31 anni, gravemente disabile, che hai assistito con amore e sacrificio per tutta la vita e che, soprattutto, il contagio fatale lo ha contratto indubitabilmente all’ospedale, dov’è stato costretto a ricoverarsi per seri problemi di salute, allora al dolore si aggiunge comprensibilmente anche la rabbia, il desiderio di capire cosa sia successo, chi e perché abbia sbagliato. Sono questi i sentimenti che hanno portato la sorella e sua amministratrice di sostegno e il padre di Ciro D’Ambrosio, trentunenne napoletano deceduto lo scorso 17 marzo 2021 all’ospedale, a ...

