(Di lunedì 29 marzo 2021)nonostante l’eliminazione è il concorrente più interessante di questa Isola dei Famosi 2021 (a breve entrerà un’altra naufraga). Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zero contro Drusilla Gucci eparla di Drusilla Gucci eCosa penso di Drusilla Gucci? Lei è estremamente delicata, io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - blogtivvu : Akash Kumar “accusa” Tommaso Zorzi di avere un copione all'Isola: “Dietro di lui c’è qualcun altro…”… - Novella_2000 : Akash Kumar si scaglia ancora contro Tommaso Zorzi (“Gli dicono cosa dire”) e lancia un’accusa anche a Drusilla Guc… - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar e la nuova frecciatina a #TommasoZorzi: “Gli fanno dire ciò che lui deve dire” -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Mediaset Play

nonostante l'eliminazione è il concorrente più interessante di questa Isola dei Famosi 2021 (a breve entrerà un'altra naufraga). Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zero ...non si ferma più. La nuova rivelazione bomba sull'Isola dei famosi Pubblicato il 29 - 03 - 2021 alle ore 11:26. Ultima modifica il 29 - 03 - 2021 alle ore 11:26 /Akash Kumar nonostante l’eliminazione è il concorrente più interessante di questa Isola dei Famosi 2021 (a breve entrerà un’altra naufraga). Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zero ...Akash Kumar, in diretta su Instagram, torna ad attaccare alcuni concorrenti dell'isola, Drusilla Gucci e l'opinionista Tommaso Zorzi ...