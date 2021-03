Air France | Le Maire | ‘vicini ad accordo con Commissione Europea’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – (Adnkronos) – “Siamo vicino alla definizione di un uncon laEuropea sul dossier Air. E’ una notizia molto buona per la Francia. Sarà unequo, che proteggerà Aire che garantirà i nostri interessi nel rispetto delle leggi sulla concorrenza”. Lo ha annunciato – in un’intervista ainfo – il ministro dell’Economiase Bruno Lericonoscendo come la trattativa con la– che chiede contropartite per il piano di salvataggio della compagnia aerea”è stata lunga e difficile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.