Aguero saluta il City: “Orgoglioso di aver giocato in questo club, ora passo il testimone” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo dieci anni è giunto il momento di salutarsi per il Manchester City e Sergio Aguero. Il club inglese ha reso noto l'addio al proprio bomber al termine della stagione con un lungo comunicato. saluta così l'eroe del titolo del 2012, arrivato all'ultimo minuto di recupero del turno finale.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623" Aguero (getty images)/captionOrgogliosoAguero ha affidato i suoi pensieri ai social: "Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per aver giocato nel Manchester City per così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo dieci anni è giunto il momento dirsi per il Manchestere Sergio. Ilinglese ha reso noto l'addio al proprio bomber al termine della stagione con un lungo comunicato.così l'eroe del titolo del 2012, arrivato all'ultimo minuto di recupero del turno finale.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623"(getty images)/captionha affidato i suoi pensieri ai social: "Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio pernel Manchesterper così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come ...

