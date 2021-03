Aguero lascia il Manchester City | «Ciclo alla fine Pronto a nuove sfide»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Kunstagione lascerà il: ecco le parole dell’attaccante argentino che annuncia l’addio ai Citizens Sergiostagione lascerà il: ecco le sue parole affidate a Instagram. «Quando unarriva, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per aver giocato nelper così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come questo. Dieci stagioni conseguendo importanti risultati e che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, costruendo un legame indistruttibile con tutti coloro che ...

Sergiolascerà il Mamchester City in estate. Non è un'indiscrezione di mercato, ma il contenuto del comunicato che il club inglese ha confezionato per annunciare la fine del matrimonio. Ora è ufficiale: Sergio Aguero lascia il Manchester City. La conferma arriva direttamente dai Citizens, che tramite un comunicato hanno annunciato: "Il Manchester City riserverà un addio affettuoso ed ..."