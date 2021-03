Aguero e i saluti al City | “In questi 10 anni ho costruito un legame indistruttibile col club Ora sono pronto per nuove sfide”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Manchesterha da un’ora circa comunicato ufficialmente l’addio a fine stagione di Sergiodopo 10 stagioni coi Citizens. L’argentino ha salutato così ilsu Instagram: “Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per aver giocato nel Manchesterper così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come questo. Dieci stagioni conseguendo importanti risultati e che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del, costruendo uncon tutti coloro che amano questa maglia, persone che rimarranno per sempre nel mio cuore.arrivato nel corso della grande ricostruzione del 2011, e ...

'Il contributo di Aguero nel Manchester City, in questi 10 anni, non può essere sottovalutato. La ... Anche se non è proprio il momento dei saluti, per me è un grande onore annunciare la costruzione di ..."
Sergio Aguero lascia il Manchester City dopo dieci stagioni con la stessa maglia. Sui social, arriva puntuale il saluto dell'argentino ai suoi tifosi ...
"Sarà emozionante...". Due parole per provare a immaginare l'addio a una leggenda. Così, e con un comunicato ufficiale, il Manchester City ...