Addio a Luigi Frunzio, il magistrato morto dopo il Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una foto in camicia bianca. Il volto sorridente e gli occhiali da sole. Perché Luigi Frunzio, il coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, era anche così. Allegro, sereno. E i familiari hanno voluto ricordarlo così: con una foto molto ‘nomale’. La toga sulla bara nella camera ardente allestita al tribunale di Napoli con il picchetto di polizia e carabinieri. Poi i funerali al Duomo con tante personalità, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Tutti in mascherine e con gli occhi pieni di lacrime. Si sono tenuti questa mattina alla Cattedrale di Napoli i funerali del magistrato Luigi Frunzio morto la scorsa settimana per una crisi respiratoria dopo una lunga degenza per Covid. Momenti toccanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una foto in camicia bianca. Il volto sorridente e gli occhiali da sole. Perché, il coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, era anche così. Allegro, sereno. E i familiari hanno voluto ricordarlo così: con una foto molto ‘nomale’. La toga sulla bara nella camera ardente allestita al tribunale di Napoli con il picchetto di polizia e carabinieri. Poi i funerali al Duomo con tante personalità, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Tutti in mascherine e con gli occhi pieni di lacrime. Si sono tenuti questa mattina alla Cattedrale di Napoli i funerali della scorsa settimana per una crisi respiratoriauna lunga degenza per. Momenti toccanti ...

