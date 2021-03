Acli Roma-Diocesi: riparte ‘Generiamo Lavoro’, iscrizioni aperte (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – riparte il cantiere ‘Generiamo Lavoro’, la quarta edizione del percorso nato con l’obiettivo di promuovere e rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e della comunita’, con un approccio valoriale, educativo e al tempo stesso concreto, in grado inoltre di fornire ai giovani un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. L’iniziativa e’ promossa dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma e dalle Acli di Roma, in collaborazione con Cisl di Roma Capitale e Rieti, Ucid Roma, Confcooperative Roma, Azione Cattolica Roma, Centro Elis, Mcl ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)il cantiere, la quarta edizione del percorso nato con l’obiettivo di promuovere e rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e della comunita’, con un approccio valoriale, educativo e al tempo stesso concreto, in grado inoltre di fornire ai giovani un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. L’iniziativa e’ promossa dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro delladie dalledi, in collaborazione con Cisl diCapitale e Rieti, Ucid, Confcooperative, Azione Cattolica, Centro Elis, Mcl ...

CristinaCostar8 : Estratto del webinar di Anp Lazio su Scuole e rete di territorio e solidali, con la partecipazione di Eraldo Affina… - ACLI_Roma : #27marzo “Sinergia tra forme di partecipazione attiva e istituzioni politiche può essere volano della ripartenza ec… - ACLI_Roma : @borzilidia questa #ViaCrucis è un messaggio di speranza per rinascita del mondo del lavoro. @GeneriamoLavoro grazi… - ACLI_Roma : In diretta sulla nostra pagina fb e su quella della #PastoraleSociale la veglia di preghiera per il mondo del lavor… - ACLI_Roma : #26marzo Veglia di preghiera per il mondo del lavoro. Alle 18:30 in diretta sulla nostra pagina Facebook e su quell… -