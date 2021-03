Accordo Just Eat-sindacati, assunti 4mila rider (Di lunedì 29 marzo 2021) Accordo fatto tra Just Eat e i sindacati: i rider diventano dipendenti. Secondo l’intesa tra i rappresentanti di Just EatTakeAway .com Express Italy Srl, Filt, Fit e Uiltrasporti e i rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp, ai rider del gruppo sarà applicato integralmente il contratto Trasporti Merci e Logistica. I ciclo-fattorini dunque saranno a tutti gli effetti lavoratori subordinati e tutelati nei diritti. Saranno assunti tutti coloro che hanno lavorato per Just Eat, dal 1° agosto 2019, con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche per pochissimo tempo, mantenendo lo stesso orario precedente. A chi ha fatto almeno 60 turni cumulativi non sarà richiesto il periodo di prova. Ed è lungo l’elenco delle novità e garanzie ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021)fatto traEat e i: idiventano dipendenti. Secondo l’intesa tra i rappresentanti diEatTakeAway .com Express Italy Srl, Filt, Fit e Uiltrasporti e i rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp, aidel gruppo sarà applicato integralmente il contratto Trasporti Merci e Logistica. I ciclo-fattorini dunque saranno a tutti gli effetti lavoratori subordinati e tutelati nei diritti. Sarannotutti coloro che hanno lavorato perEat, dal 1° agosto 2019, con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche per pochissimo tempo, mantenendo lo stesso orario precedente. A chi ha fatto almeno 60 turni cumulativi non sarà richiesto il periodo di prova. Ed è lungo l’elenco delle novità e garanzie ...

