Accordo Just Eat-sindacati: 4mila rider assunti nel 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) Accordo tra Just Eat e i sindacati per l’assunzione di 4mila rider entro il 2021. Il contratto sarà quello nazionale della logistica. ROMA – Accordo tra Just Eat e i sindacati per l’assunzione di 4mila rider entro il 2021. La fumata bianca è arrivata al termine di un confronto con le parti sociali nella giornata di lunedì 29 marzo 2021. Come riportato dal Corriere della Sera, il contratto sarà inquadrato nel settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni e sarà applicato a tutti i rider dipendenti. Un cambio di passo importante in vista di un futuro diverso per questo tipo di settore. I rider: “Siamo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021)traEat e iper l’assunzione dientro il. Il contratto sarà quello nazionale della logistica. ROMA –traEat e iper l’assunzione dientro il. La fumata bianca è arrivata al termine di un confronto con le parti sociali nella giornata di lunedì 29 marzo. Come riportato dal Corriere della Sera, il contratto sarà inquadrato nel settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni e sarà applicato a tutti idipendenti. Un cambio di passo importante in vista di un futuro diverso per questo tipo di settore. I: “Siamo ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Ottima notizia accordo tra Just Eat e Cgil, Cisl e Uil. Un passo avanti verso l’attuazione di relazioni industrial… - fanpage : 'Oggi viene fatta la storia del lavoro su piattaforma'. Un accordo storico - Corriere : Just Eat, c’è l’accordo con i sindacati: assunzione per 4 mila rider nel 2021 - SLOBALBO : RT @cgilnazionale: #CgilCislUil, ai #rider di #JustEat verrà applicato il contratto della logistica. Verranno riconosciuti tutti i diritti… - bozz_ferrari : RT @MonicaR09570209: Belle notizie. Accordo tra sindacati e Just Eat: i dipendenti avranno finalmente un contratto di lavoro, diritti e tut… -