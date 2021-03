A Verano Brianza chiude il centro vaccinale Il sindaco | “Ci sono le dosi ma non le persone | il sistema di prenotazione non ha funzionato”

(Di lunedì 29 marzo 2021) “senza parole: abbiamo i vaccini ma ci mancano leda vaccinare”. È questo l’allarme lanciato da Massimiliano Chiolo,di. Nel palazzetto dello sport è stato allestito unin collaborazione con il Policlinico di Monza. “Facevamo fino a 400 vaccini al giorno Astrazeneca – spiega il primo cittadino – ma da sabato pomeriggio abbiamo dovutore le porte perché nonarrivate le liste con i pazienti da vaccinare”. E così per due giorni e mezzo ilè rimasto chiuso e dovrebbe riaprire soltanto domattina. “Abbiamo perso un migliaio di potenziali vaccinati – racconta uno dei volontari che contribuiscono a far funzionare il– come faremo a ...

C'è un palazzetto dello sport attrezzato e un migliaio di dosi in frigorifero, ma a Verano Brianza il centro vaccinale ha chiuso perché mancano gli utenti a cui somministrare il siero Astrazeneca. "Dalla Regione non arrivano le liste di persone da vaccinare o ne sono indicate poche, ...Il vicesindaco: un migliaio di dosi ferme in frigorifero. La replica dell'Ats: chiusa la campagna con insegnanti e assistenti sociosanitari, pronti a ripartire con i caregivers ...I sindaci della Brianza chiedono alla Regione l'attivazione in tempi certi delle sedi vaccinali territoriali (pronte, ma non operative perché terminate le dosi sufficienti, com ...