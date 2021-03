A Pasqua non si può uscire dalla Regione ma si può andare all’estero per turismo: ecco in quali Paesi e le regole (Di lunedì 29 marzo 2021) A Pasqua si può viaggiare all’estero per turismo ma non si può uscire dalle regioni A Pasqua e Pasquetta l’intera Italia è in lockdown, questo significa che anche solo per uscire di casa e spostarsi entro i confini comunali, serve presentare autocertificazione. Gli spostamenti fuori Regione sono sempre esclusi, ma forse non tutti sanno che è possibile invece andare all’estero. Senza un permesso particolare, ma semplicemente per andare in vacanza. E se l’aeroporto si trova in un’altra Regione? Nessun problema, si può raggiungere lo scalo anche se si trova in una Regione arancione o rossa. Lo consente una nota del Viminale. “Consentiamo i viaggi oltre confine e impediamo quelli in ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Asi può viaggiareperma non si puòdalle regioni Ae Pasquetta l’intera Italia è in lockdown, questo significa che anche solo perdi casa e spostarsi entro i confini comunali, serve presentare autocertificazione. Gli spostamenti fuorisono sempre esclusi, ma forse non tutti sanno che è possibile invece. Senza un permesso particolare, ma semplicemente perin vacanza. E se l’aeroporto si trova in un’altra? Nessun problema, si può raggiungere lo scalo anche se si trova in unaarancione o rossa. Lo consente una nota del Viminale. “Consentiamo i viaggi oltre confine e impediamo quelli in ...

Advertising

stanzaselvaggia : A Pasqua volevo passare qualche giorno a Civitavecchia, ma visto che giustamente non si può per non far girare il v… - repubblica : Federalberghi: 'A Pasqua si potrà viaggiare all'estero ma non tra regioni: una beffa per il turismo italiano' - chetempochefa : 'Pasqua la dobbiamo trascorrere sapendo che sicuramente dovremo garantire la salute dei più fragili che non sono va… - Grand_Battery : RT @stanzaselvaggia: A Pasqua volevo passare qualche giorno a Civitavecchia, ma visto che giustamente non si può per non far girare il viru… - Tommaso94989154 : RT @stanzaselvaggia: A Pasqua volevo passare qualche giorno a Civitavecchia, ma visto che giustamente non si può per non far girare il viru… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua non #BARVxL: ignoranza e ipocrisia della pandemia! O quando a fare polemica sono quelli che sì schierano contro la chiusura dei bar, non tanto per la ...che va illegalmente a lavorare per le case di nascosto e senza rispettare le norme?? Ora c'è Pasqua,...

Alce Nero firma la nuova collezione Primavera/Pasqua 2021 ...sacchetto protettivo e comunque di non consumarla fredda. Euro 14,75 www.alcenero.com/products/colomba - classica - biologica - colcl750 UOVA DI CIOCCOLATO AL LATTE BIOLOGICO 150g L'Uovo di Pasqua ...

Covid, Lamorgese: "Pasqua? Non è il momento di mollare" TGCOM Meteo: in settimana temperature come d'estate, ma a Pasqua cambia tutto Le giornate saranno per lo più soleggiate con valori in rialzo, giorno dopo giorno, fino alle festività pasquali. “L'aspetto sicuramente più saliente riguarda le temperature, che subiranno una impenna ...

Draghi vede le Regioni sul nuovo piano vaccinale Gelmini: "Le lacune del precedente piano hanno consentito alla Regioni di andare in ordine sparso". Bonaccini, ha anticipato che alla riunione dirà "che c'è bisogno di stringere i bulloni".

O quando a fare polemica sono quelli che sì schierano contro la chiusura dei bar,tanto per la ...che va illegalmente a lavorare per le case di nascosto e senza rispettare le norme?? Ora c'è,......sacchetto protettivo e comunque diconsumarla fredda. Euro 14,75 www.alcenero.com/products/colomba - classica - biologica - colcl750 UOVA DI CIOCCOLATO AL LATTE BIOLOGICO 150g L'Uovo di...Le giornate saranno per lo più soleggiate con valori in rialzo, giorno dopo giorno, fino alle festività pasquali. “L'aspetto sicuramente più saliente riguarda le temperature, che subiranno una impenna ...Gelmini: "Le lacune del precedente piano hanno consentito alla Regioni di andare in ordine sparso". Bonaccini, ha anticipato che alla riunione dirà "che c'è bisogno di stringere i bulloni".