A che punto è la ricerca della cura contro il Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) La ricerca sui farmaci contro il Covid fa progressi anche se non esiste ancora un farmaco efficace con certezza. Molte delle medicine disponibili sono state approvate per altre indicazioni e sono ancora attese evidenze scientifiche sulla loro efficacia contro il Covid. NUOVE RICERCHE L'ultima novità in ordine di tempo arriva dalla scoperta che una classe di enzimi chiamata E3-ubiquitin ligasi impedisce al virus Covid-19 di uscire dalle cellule e diffondersi. Dello studio è autore un gruppo internazionale cofinanziato dalla Fondazione di Roma e la pubblicazione è su Cell Death & Disease. Il gruppo ha anche individuato un farmaco, l'Indolo-3-Carbinolo, che verrà sperimentato prossimamente contro il Covid. Potenzialmente potrebbe essere usato come ...

