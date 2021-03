A Bergamo 170 nuovi positivi, in Lombardia 1.793 con 88 decessi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 170 i nuovi contagiati a Bergamo e in provincia secondo i dati resi noti dalla Regione il 29 marzo 23021. In Lombardia 1.793 i nuovi positivi, l’8,4% dei 21.137 tamponi. Le vittime lombarde del Covid sono state 88. I guariti/dimessi 8.591. Nel dettaglio i dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.137 (di cui 17.631 molecolari e 3.506 antigenici) totale complessivo: 8.068.777 – i nuovi casi positivi: 1.793 (di cui 85 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 601.915 (+8.591), di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti – in terapia intensiva: 870 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.994 (-75) – i decessi, totale complessivo: 30.550 (+88) I nuovi casi per provincia: Milano: 608 di cui 245 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 170 icontagiati ae in provincia secondo i dati resi noti dalla Regione il 29 marzo 23021. In1.793 i, l’8,4% dei 21.137 tamponi. Le vittime lombarde del Covid sono state 88. I guariti/dimessi 8.591. Nel dettaglio i dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.137 (di cui 17.631 molecolari e 3.506 antigenici) totale complessivo: 8.068.777 – icasi: 1.793 (di cui 85 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 601.915 (+8.591), di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti – in terapia intensiva: 870 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.994 (-75) – i, totale complessivo: 30.550 (+88) Icasi per provincia: Milano: 608 di cui 245 ...

