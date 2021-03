29 marzo | su 2 841 tamponi molecolari | rilevati 257 contagi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841sono stati257 nuovicon una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati44 casi (6,48%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680. I decessi complessivamente ammontano a 3.275, con la seguente suddivisione territoriale: 700 a Trieste, 1.711 a Udine, 631 a Pordenone e 233 a Gorizia. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.399 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.037 a Trieste, 46.567 a Udine, ...

