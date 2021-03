29 marzo 1946 | nasce un mito tutto italiano | Ha cambiato la storia

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 29è una data molto importante per il nostro paese, sopratse al suo fianco ci mettiamo l’anno. Quello fu infatti un momento di grandissima svolta. 29(Pixabay)Quella che per molto può essere una data insignificante per altri invece magari rappresenta un giorno importante e denso di risposte. Quello che per alcuni è un 29come un altro per alcuni invece può essere la data del compleanno, del matrimonio, della nascita di un figlio. Attorno a una data possono accadere tantissime cose alcune magari si ricordano, altre fanno parte della nostrapersonale e altre semplicemente si dimenticano. Lache vi vogliamo raccontare oggi ci porta indietro di 75 anni. LEGGI ANCHE >>> La Guerra ...