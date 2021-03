127 | il mezzo secolo dell' amica di tutti

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Simone Savoia Non chiamatela utilitaria, è stata un sogno per molti italiani Aprile 1971.fa, cinquant’anni giusti. Il 3 aprile il Principato di Monaco vince la sedicesima edizione’European Song Contest di Dublino con Severine e il brano “Una panchina, un albero, una strada”. Il 4 aprile l’Inter di Roberto Boninsegna batte in casa il Lanerossi Vicenza di Nevio Scala e Oscar Damiani e vola in classifica (vincerà il campionato con 4 punti di distacco sul Milan). Il 13 aprile il giudice Stiz spicca mandati di cattura per Franco Freda, Giovanni Ventura e Aldo Trinco, militanti’estrema destra padovana, considerati autori materialia strage di piazza Fontana a Milano, la bomba esplosa nella Banca Nazionale’Agricoltura il pomeriggio del 12 ...