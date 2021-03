?Regno Unito, primi allentamenti del lockdown: 34 milioni di dosi di vaccino somministrate (Di lunedì 29 marzo 2021) Per i viaggi internazionali, l'attività alberghiera e gli eventi pubblici collettivi una speranza di normalizzazione è indicata non prima del 21 giugno Leggi su rainews (Di lunedì 29 marzo 2021) Per i viaggi internazionali, l'attività alberghiera e gli eventi pubblici collettivi una speranza di normalizzazione è indicata non prima del 21 giugno

Advertising

CB_Ignoranza : Marcus Rashford ha deciso di scendere in campo per difendere i diritti dei rider. Nel Regno Unito, il 41% dei corri… - ilpost : Come ha fatto il Regno Unito - Agenzia_Ansa : Covid, maximulta di 5mila sterline a chi parte dal Regno Unito. Diventa legge il divieto di viaggio ai britannici,… - Antonio86636781 : @RaiNews Ecco perché il Regno Unito può pensare di allentare le misure restrittive e noi italiani a cui occorre un… - info_zampa : RT @SMaurizi: lo scopo di annientarlo è anche quello degli Stati Uniti e del Regno Unito con Julian #Assange. Lo stanno uccidendo piano pia… -