Zone rosse e arancioni, ipotesi fino a maggio. Draghi domani incontra le Regioni (Di domenica 28 marzo 2021) Giacché ormai la zona rossa pare diventata una simpatica leggenda metropolitana ? invase dalle folle oggi Fregene, Fiumicino e Ostia; avvistati a Milano avventori al parco apparecchiati intorno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021) Giacché ormai la zona rossa pare diventata una simpatica leggenda metropolitana ? invase dalle folle oggi Fregene, Fiumicino e Ostia; avvistati a Milano avventori al parco apparecchiati intorno...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - LegaSalvini : ZONE ROSSE A BERGAMO: IL VERBALE SEGRETO SMENTISCE LA VERSIONE DI CONTE - StefanoFeltri : ++ Zone rosse a Bergamo nel 2020, Conte decide di non decidere nella riunione segreta del 2 marzo perché , 'la zona… - GiusPecoraro : RT @ManuelaBellipan: A tutti gli italiani è consentito viaggiare all'estero anche dalle zone rosse, basta consultare il sito della Farnesin… - gps72 : RT @cleghio: @LuigiMangieri @AUniversale Se suo figlio non può spostarsi da Milano è x le norme circa i colori di regioni e lockdown in vig… -