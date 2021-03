Zona rossa, Pasqua e le regioni che cambiano colore: cosa si può fare (Di domenica 28 marzo 2021) Oltre alla Zona rossa di Pasqua, dal 29 marzo entrano in vigore le nuove restrizioni. Come cambia colore l’Italia e cosa si può fare. Era già stato annunciato dal Governo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) Oltre alladi, dal 29 marzo entrano in vigore le nuove restrizioni. Come cambial’Italia esi può. Era già stato annunciato dal Governo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

