Zona rossa (o arancione): seconde case, amici, visite, messe, spostamenti. Le regole sino a Pasqua (Di domenica 28 marzo 2021) Per le prossime settimane l'Italia vivrà in rosso o in arancione. Questa Pasqua sarà in rosso per tutti, per l'esattezza tutta Italia sarà nella massima fascia... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021) Per le prossime settimane l'Italia vivrà in rosso o in. Questasarà in rosso per tutti, per l'esattezza tutta Italia sarà nella massima fascia...

Advertising

borghi_claudio : INCREDIBILE. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! 251 contagi per 100m… - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - borghi_claudio : Diretta: La democrazia in zona rossa - francescactf : RT @rosi0878: Ormai credo che Campania zona rossa sia inteso solo perché facimm o ragù - Mintauros1 : RT @LGmarangon: Zona rossa per tutti, ma solo per alcuni #BahrainGP. Mi auguro sia un fake perché non posso credere che durante un lockdow… -