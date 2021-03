Zona rossa, nuovo decreto Draghi. «Verso chiusure sino a maggio, dati troppo alti» (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA Raggiungeremo una Zona di sicurezza sul fronte dei contagi solo a maggio, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le Regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA Raggiungeremo unadi sicurezza sul fronte dei contagi solo a, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le Regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Iv, Renzi in 'zona rossa'. Va nel paddock della Ferrari a vedere il Gp Bahrain Iv, Renzi in 'zona rossa'. Va nel paddock della Ferrari a vedere il Gp Bahrain Matteo Renzi è di nuovo al centro delle polemiche per un suo viaggio all'estero. Questa volta il leader di Italia Viva è finito nel ...

Pasqua 2021: quante persone possiamo portare in macchina in zona rossa In particolare nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile tutta l'Italia sarà in zona rossa . La possibilità di spostarci sarà fortemente limitata ma a certe condizioni viaggiare sarà ...

Pasqua 2021 in zona rossa: spostamenti verso parenti e amici, cosa cambia Il Resto del Carlino COVID: ABRUZZO SI PREPARA A RIAPERTURE SCUOLE DOPO PASQUA, DRAGHI VALUTA STOP DAD IN ZONE ROSSE L’AQUILA – Concreti spiragli il ritorno alle lezioni in presenza nelle scuole abruzzesi dopo il 6 aprile, scaduto l’attuale termine fissato e poi confermato dalle ultime ordinanza del presidente del ...

TAXI SOLIDALI COVID-19Altre tre Regioni in rosso, Lazio arancione da domani News. Da oggi Toscana, Calabria e Valle d'Aosta si aggiungono alle altre 9 Regioni già in zona rossa. Domani passa i ...

