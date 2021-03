XIV Municipio: “Crollato il Monumento in ricordo di Walter Rossi: Cecera e Patanè chiedono l’immediato ripristino” (Di domenica 28 marzo 2021) “Questa mattina il Presidente dell’associazione Walter Rossi mi ha comunicato che nottetempo l’opera commemorativa in ricordo di Walter Rossi collocata nell’omonima piazza è crollata – così in una nota il consigliere PD Alessio Cecera. Da una prima ricostruzione non sembrerebbe trattarsi di un atto vandalico ma del cedimento strutturale della struttura in “piperino”. Domani mattina protocollero’ la richiesta al Municipio e al Comune per il ripristino immediato dell’opera. Anche dal Consiglio regionale si è attivato immediatamente il consigliere Eugenio Patanè che ha scritto: “Sarà mia cura presentare una mozione in Consiglio Regionale per il ripristino immediato dell’opera. Nel frattempo Roma Capitale e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) “Questa mattina il Presidente dell’associazionemi ha comunicato che nottetempo l’opera commemorativa indicollocata nell’omonima piazza è crollata – così in una nota il consigliere PD Alessio. Da una prima ricostruzione non sembrerebbe trattarsi di un atto vandalico ma del cedimento strutturale della struttura in “piperino”. Domani mattina protocollero’ la richiesta ale al Comune per ilimmediato dell’opera. Anche dal Consiglio regionale si è attivato immediatamente il consigliere Eugenioche ha scritto: “Sarà mia cura presentare una mozione in Consiglio Regionale per ilimmediato dell’opera. Nel frattempo Roma Capitale e ...

Ultime Notizie dalla rete : XIV Municipio Patanè (Pd): "Mozione per ripristino statua Walter Rossi" "Roma Capitale e Municipio XIV nel frattempo - aggiunge Patanè - si attivino per accertare se quanto è accaduto è frutto di un gesto doloso o di un cedimento dell'opera come paventato dall'autore. È ...

Roma Informa La settimana 28 marzo 2021 LAVORI ASILO NIDO TONDOGIRO Procedono i lavori per la riqualificazione dell'asilo nido Tondogiro, nel XIV Municipio. Interventi previsti sulla parte strutturale e su quella impiantistica. Ai bambini verrà restituita una struttura rinnovata, funzionale e sicura. CENTRO ANTIVIOLENZA VIA DALMAZIA Aperto ...

