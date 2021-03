Xavi consiglia il Barça | “Low sarebbe perfetto per la panchina”

(Di domenica 28 marzo 2021)Hernandez, ex bandiera del Barcellona e oggi allenatore in Qatar,la società catalana sul possibile tecnico per la prossima stagione, in caso di addio a Koeman., parlando a Süddeutsche Zeitung, hato alil CT tedesco, Joaquin Low, che dopo gli Europei è libero. Queste le sue parole: “Low si adatterebbe perfettamente al, vuole un calcio brillante e offensivo, così è diventato campione del mondo con la Germania. Sviluppa un calcio che ricorda molto il mio Barcellona e la mia Spagna. Io credo che sia il tecnico ideale per il Barcellona in vista della prossima stagione, considerando che Low lascerà la Germania dopo gli Europei”. Foto: lainformacioncom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

