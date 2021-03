WTA Miami 2021, i risultati del 27 marzo. Barty, Svitolina e Azarenka agli ottavi di finale, forfait di Halep (Di domenica 28 marzo 2021) Inizia a prefigurarsi il quadro delle qualificate agli ottavi di finale del torneo WTA di Miami (Stati Uniti). Sul cemento della Florida gli incontri andati in scena sono stati una conferma, ma in alcuni casi hanno offerto dei riscontri sorprendenti. Missione compiuta per l’australiana Ashleigh Barty. La n.1 del mondo ha liquidato in due set la lettone (campionessa del Roland Garros 2017) Jelena Ostapenko, attuale n.54 del ranking, per 6-3 6-2. Una sfida dominata dall’aussie che ha messo in mostra un tennis convincente. Dovrà confermarsi Ashleigh visto che l’incrocio degli ottavi è sicuramente impegnativo. Il prossimo ostacolo, infatti, sarà la bielorussa Vika Azarenka che ha sconfitto in un confronto dal sapore “vintage” la tedesca Angelique Kerber (n.26 del mondo). ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Inizia a prefigurarsi il quadro delle qualificatedidel torneo WTA di(Stati Uniti). Sul cemento della Florida gli incontri andati in scena sono stati una conferma, ma in alcuni casi hanno offerto dei riscontri sorprendenti. Missione compiuta per l’australiana Ashleigh. La n.1 del mondo ha liquidato in due set la lettone (campionessa del Roland Garros 2017) Jelena Ostapenko, attuale n.54 del ranking, per 6-3 6-2. Una sfida dominata dall’aussie che ha messo in mostra un tennis convincente. Dovrà confermarsi Ashleigh visto che l’incrocio degliè sicuramente impegnativo. Il prossimo ostacolo, infatti, sarà la bielorussa Vikache ha sconfitto in un confronto dal sapore “vintage” la tedesca Angelique Kerber (n.26 del mondo). ...

