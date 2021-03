“WandaVision”: alla scoperta delle vite nascoste di Wanda e Visione (Di domenica 28 marzo 2021) Titolo: WandaVisionRegia: Matt Shakman Genere: ematico, sentimentale, sit-com, supereroi Episodi: 9 Durata: circa 35’ Interpreti: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8.1/10 A circa un mese dagli eventi narrati in “Avengers: Endgame”, i coniugi Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) trascorrono una felice esistenza cercando di celare al mondo i loro superpoteri. I due si sono stabiliti nella piccola cittadini di Westview nel New Jersey in cui tutto pare rimanere sempre ugualmente idilliaco. Forse anche troppo. L’amore tra loro è fiabesco e la commozione per la scomparsa dell’androide in “Avengers: Infinite War” ha lasciato spazio ad una calma piatta che pare non finire mai. Ben presto però alcuni piccoli dettagli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Titolo:Regia: Matt Shakman Genere: ematico, sentimentale, sit-com, supereroi Episodi: 9 Durata: circa 35’ Interpreti: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8.1/10 A circa un mese dagli eventi narrati in “Avengers: Endgame”, i coniugiMaximoff (Elizabeth Olsen) e(Paul Bettany) trascorrono una felice esistenza cercando di celare al mondo i loro superpoteri. I due si sono stabiliti nella piccola cittadini di Westview nel New Jersey in cui tutto pare rimanere sempre ugualmente idilliaco. Forse anche troppo. L’amore tra loro è fiabesco e la commozione per la scomparsa dell’androide in “Avengers: Infinite War” ha lasciato spazio ad una calma piatta che pare non finire mai. Ben presto però alcuni piccoli dettagli ...

Advertising

minimabi : scroccando disn3y+ alla fren accedo per wandavision ma i spy with my little eye love victor e niente ho già le lacr… - fantasticarlo89 : Ho appena aggiunto WandaVision alla mia raccolta! #tvtime - liholovesloki : io però me lo meritavo clint alla fine di wandavision che andava ad aiutare wanda - giaco_visentin : Ho fatto vedere alla Bea tutta “Wandavision” e le è piaciuto molto. È pronta per diventare una Avenger. - blacksbarnes : @MaleficamenteIo Non lo so, secondo me se si mantengono toni tranquilli senza insultare né le serie e né i fan non… -