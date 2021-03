Volley, Playoff SuperLega: Trento espugna Civitanova! Grande vittoria in gara-1 di semifinale (Di domenica 28 marzo 2021) Trento ha sconfitto Civitanova per 3-2 (23-25; 25-21; 21-25; 26-24; 15-12) nella gara-1 delle semifinali scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici hanno espugnato l’Eurosuole Forum e hanno incominciato nel migliore modo possibile questa serie al meglio delle cinque partite che si preannuncia particolarmente intensa tra la seconda e la terza forza della regular season. Gli ultimi Campioni d’Italia si sono trovati avanti per 1-0 e 2-1, poi hanno subito la rimonta degli scatenati gialloblù, capaci di trionfare al tie-break e di chiudere una settimana da sogno cominciata con la qualificazione alla Finale di Champions League. La Lube mastica amaro e perde il fattore campo, ora sarà chiamata a vincere in trasferta se vorrà andare a caccia del tricolore. A ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)ha sconfitto Civitanova per 3-2 (23-25; 25-21; 21-25; 26-24; 15-12) nella-1 delle semifinali scudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. I dolomitici hannoto l’Eurosuole Forum e hanno incominciato nel migliore modo possibile questa serie al meglio delle cinque partite che si preannuncia particolarmente intensa tra la seconda e la terza forza della regular season. Gli ultimi Campioni d’Italia si sono trovati avanti per 1-0 e 2-1, poi hanno subito la rimonta degli scatenati gialloblù, capaci di trionfare al tie-break e di chiudere una settimana da sogno cominciata con la qualificazione alla Finale di Champions League. La Lube mastica amaro e perde il fattore campo, ora sarà chiamata a vincere in trasferta se vorrà andare a caccia del tricolore. A ...

