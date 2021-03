Volley femminile, Playoff Serie A1: Scandicci espugna Busto Arsizio nella gara-1 dei quarti (Di domenica 28 marzo 2021) Scandicci ha sconfitto Busto Arsizio per 3-2 (17-25; 25-15; 28-30; 25-21; 15-13) nella gara-1 dei quarti di finale dei Playoff scudetto della Serie A1 di Volley femminile. Le toscane hanno espugnato la E-Work Arena in quello che sembra essere lo scontro più equilibrato di questo turno del tabellone e tra tre giorni avrà la possibilità di chiudere i conti vincendo tra le mura amiche. Le Farfalle, reduci dall’eliminazione nella semifinale di Champions League, cercheranno di imporsi per portare la contesa alla decisiva bella di spareggio. La battaglia tra la quarta e la quinta della regular season di campionato mette in palio il pass per la semifinale contro la vincente di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)ha sconfittoper 3-2 (17-25; 25-15; 28-30; 25-21; 15-13)-1 deidi finale deiscudetto dellaA1 di. Le toscane hannoto la E-Work Arena in quello che sembra essere lo scontro più equilibrato di questo turno del tabellone e tra tre giorni avrà la possibilità di chiudere i conti vincendo tra le mura amiche. Le Farfalle, reduci dall’eliminazionesemifinale di Champions League, cercheranno di imporsi per portare la contesa alla decisiva bella di spareggio. La battaglia tra la quarta e la quinta della regular season di campionato mette in palio il pass per la semifinale contro la vincente di ...

