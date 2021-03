Volley, due membri nello staff della Saugella Monza positivi al Covid-19, ma contro il Chieri si giocherà (Di domenica 28 marzo 2021) In occasione della gara valida per i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A1 femminile tra Saugella Monza e Reale Mutua Fenera Chieri, in programma lunedì 29 marzo alle ore 18.00 presso l’Arena di Monza, il gruppo squadra della Saugella Monza è stato sottoposto a tampone antigenico rapido Covid-19 lo scorso 26 marzo. Il Consorzio Vero Volley ha reso noto che due membri dello staff sono risultati positivi e l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento. Nella giornata di sabato 27 marzo è stato eseguito un secondo test che ha confermato la positività dei due membri, ma anche la negatività di tutti gli altri componenti, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) In occasionegara valida per i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A1 femminile trae Reale Mutua Fenera, in programma lunedì 29 marzo alle ore 18.00 presso l’Arena di, il gruppo squadraè stato sottoposto a tampone antigenico rapido-19 lo scorso 26 marzo. Il Consorzio Veroha reso noto che duedellosono risultatie l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento. Nella giornata di sabato 27 marzo è stato eseguito un secondo test che ha confermato latà dei due, ma anche la negatività di tutti gli altri componenti, ...

