Villa Don Bosco va all' asta

(Di domenica 28 marzo 2021) di Sonia Ronconi La storicaDone l'annesso parco sarà in vendita il 20 maggio all'Istituto Vendite Giudiziarie ed è all'4 milioni. Conosciuta anche come "Lisa" , un tempo ...

Advertising

emanugi07 : Un’insegnante di 46 anni, Cinzia Pennino, sarebbe ricoverata in Rianimazione del Policlinico di Palermo in gravi co… - antennasud_13 : Foggia | Villa san Lorenzo: degrado accanto al don Uva - messveneto : Don Geretti: «Vi spiego perchè Dante è ancora valido e attuale»: Il direttore e curatore delle mostre del Comitato… - astri_don : Villa Pia Giveaway: Win Bocca di Lupo Cookbook £40 #giveaway #win - Antonio55708705 : RT @PierpaoloRomani: Nel novembre 2017, Avviso Pubblico svolse la Festa nazionale a Casal di Principe all'interno di una villa confiscata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Don

IL GIORNO

di Sonia Ronconi La storicaBosco e l'annesso parco sarà in vendita il 20 maggio all'Istituto Vendite Giudiziarie ed è all'asta 4 milioni. Conosciuta anche come "Lisa" , un tempo proprietà della famiglia Caprotti ..."La magnolia ora fa parte del giardino di un condominio, ma prima cresceva nel parco di una" racconta l'ex sindaco di Merate Giovanni Battista Albani - . ViaCesare Cazzaniga era una ...Quello che conta è il gesto. E lo spirito col quale viene compiuto. Così don Daniele Bosi, parroco di Villa Chiaviche e Gattolino, si è rimboccato le maniche e ha percorso tutte le strade del suo quar ...di Sonia Ronconi La storica Villa Don Bosco e l’annesso parco sarà in vendita il 20 maggio all’Istituto Vendite Giudiziarie ed è all’asta 4 milioni. Conosciuta anche come "Villa Lisa" , un tempo propr ...