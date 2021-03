VIDEO – Osimhen spensierato in ritiro con la Nazionale: balla e si diverte (Di domenica 28 marzo 2021) Osimhen spensierato si gode il ritiro con la Nazionale nigeriana, come mostrano le immagini il giocatore balla e si diverte durante L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021)si gode ilcon lanigeriana, come mostrano le immagini il giocatoree sidurante L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

