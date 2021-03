VIDEO F1, Lewis Hamilton: “Confusione sui limiti della pista” (Di domenica 28 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima gara stagionale della F1, che si è tenuta a Sakhir, in Bahrain: a trionfare è stata la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto la Red Bull del neerlandese Max Verstappen, secondo all’arrivo dopo una bella battaglia. Così il britannico intervistato da Sky Sport: “Che gara difficile che è stata questa. Verstappen è stato fantastico, io ho dovuto fare qualcosa di speciale. Nell’ultimo stint ho dovuto puntare sul bilanciamento, alla fine ho lottato con Verstappen e sono riuscito a tenerlo dietro, è stata una delle gare più difficili degli ultimi tempi e sono grato del risultato“. Hamilton conclude: “Grazie a tutti. Credo che ogni anno si parla che il tempismo è tutto, oggi ne abbiamo avuto dimostrazione. Max sta facendo bene, noi dovremo fare qualcosa di più per tenerlo dietro. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima gara stagionaleF1, che si è tenuta a Sakhir, in Bahrain: a trionfare è stata la Mercedes di, che ha preceduto la Red Bull del neerlandese Max Verstappen, secondo all’arrivo dopo una bella battaglia. Così il britannico intervistato da Sky Sport: “Che gara difficile che è stata questa. Verstappen è stato fantastico, io ho dovuto fare qualcosa di speciale. Nell’ultimo stint ho dovuto puntare sul bilanciamento, alla fine ho lottato con Verstappen e sono riuscito a tenerlo dietro, è stata una delle gare più difficili degli ultimi tempi e sono grato del risultato“.conclude: “Grazie a tutti. Credo che ogni anno si parla che il tempismo è tutto, oggi ne abbiamo avuto dimostrazione. Max sta facendo bene, noi dovremo fare qualcosa di più per tenerlo dietro. ...

