VIDEO F1, Charles Leclerc: "Sorpresi dalla McLaren, ma buona partenza nel GP del Bahrain" (Di domenica 28 marzo 2021) Charles Leclerc ha centrato la sesta posizione nel Gran Premio del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Si tratta di un buon risultato per il giovane del Principato, anche perché la monoposto di Maranello ha mostrato un notevole miglioramento rispetto all'anno scorso. Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: "Una buona partenza all'inizio, ho gestito la gomma. Abbiamo effettuato il pit-stop presto per mettere pressione sugli altri, ci siamo riusciti ma a fine gara era difficile. La gestione è un passo in avanti positivo rispetto all'anno scorso. Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma ogni volta che ci sono progressi dobbiamo esserne consapevoli. Il monegasco amplia il suo sguardo: "C'è tanto lavoro da fare. Su questa pista io non ...

