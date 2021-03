VIDEO F1 | Bahrain | gli ultimi infuocati giri del GP

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Lo spettacolo non è mancato neglidel Gran Premio del, primo atto del Mondiale di F1 2021. Mercedes e Red Bull si sono contese ad armi il successo nel deserto arabo, teatro di una gara che ci ha tenuti incollati allo schermo fino all’ultimo giro. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) si è imposto nel circuito di Manama dopo una lotta neglidecisivi chilometri contro l’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore della pole-position. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) al termine di una gara abbastanza complessa Il britannico coglie il quinto acuto in quel di Sahkir diventando il più vincente della storia in questo speciale circuito che in via eccezionale ha aperto il Mondiale 2021. Nella giornata odierna il pluricampione inglese ha stabilito un nuovo ...