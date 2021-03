Viaggi, il Mediterraneo da scoprire in sei isole diventate famose grazie al cinema (Di domenica 28 marzo 2021) Il Mediterraneo più suggestivo tra alcune delle più belle isole italiane e greche. Dove trovare mare da favola, spiagge color della pece o dalle sfumature borotalco, grotte decorate di stalattiti dove nuotare tra le foche monache, un preistorico cratere sommerso in cui immergersi e fondali dove avvistare squali grigi. Tra Kastelorizo, Santorini, Cefalonia, Lampedusa, Pantelleria e Salina difficile scegliere la meta delle prossime vacanze. Il consiglio è farsi ispirare dai film in cui sono stati ambientati. Kastelorizo (Castelrosso), l’isola di «Mediterraneo» Ultimo avamposto perso nel blu dell’Egeo, la piccola isola greca di Kastelorizo nel Dodecanneso, a meno di 3 km dalla costa turca, è stata la location del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, che ha pure vinto il premio Oscar per il miglior film straniero. ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Ilpiù suggestivo tra alcune delle più belleitaliane e greche. Dove trovare mare da favola, spiagge color della pece o dalle sfumature borotalco, grotte decorate di stalattiti dove nuotare tra le foche monache, un preistorico cratere sommerso in cui immergersi e fondali dove avvistare squali grigi. Tra Kastelorizo, Santorini, Cefalonia, Lampedusa, Pantelleria e Salina difficile scegliere la meta delle prossime vacanze. Il consiglio è farsi ispirare dai film in cui sono stati ambientati. Kastelorizo (Castelrosso), l’isola di «» Ultimo avamposto perso nel blu dell’Egeo, la piccola isola greca di Kastelorizo nel Dodecanneso, a meno di 3 km dalla costa turca, è stata la location del filmdi Gabriele Salvatores, che ha pure vinto il premio Oscar per il miglior film straniero. ...

alexium_alessio : @ProvenSimon Coaa non ti è chiaro dei viaggi di Salvini in Libia e Tunisia? Cosa non ti è chiaro del blocco alle on… - FioriFlavio : @BObliterato @HoppitiV attento ai viaggi lunghi ???? fossi in te non uscirei dal mediterraneo ???????? - PalmasArt : Cannes, ecco la prima galleria d'arte sommersa del Mediterraneo -