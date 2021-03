Vettel partirà ultimo: penalizzato per non aver rispettato la bandiera gialla (Di domenica 28 marzo 2021) Il ritorno della Aston Martin nel circuito della F1 non pare dei più fortunati. Oggi, domenica 28 marzo, al Gp del Bahrain, Vettel partirà ultimo, dopo esser stato penalizzato per il mancato rispetto della bandiera gialla durante le qualifiche di ieri. Vettel partirà ultimo: ma perché? La decisione, stando al documento ufficiale diramato dai commissari di gara, è stata presa in seguito al mancato rispetto, da parte del tedesco della doppia bandiera gialla esposta in Curva 1 ieri pomeriggio in Q1. Durante le qualifiche alla prima curva Nikita Mazepin è finito in testacoda con la sua Haas. I commissari di percorso hanno esposto la doppia bandiera gialla mentre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Il ritorno della Aston Martin nel circuito della F1 non pare dei più fortunati. Oggi, domenica 28 marzo, al Gp del Bahrain,, dopo esser statoper il mancato rispetto delladurante le qualifiche di ieri.: ma perché? La decisione, stando al documento ufficiale diramato dai commissari di gara, è stata presa in seguito al mancato rispetto, da parte del tedesco della doppiaesposta in Curva 1 ieri pomeriggio in Q1. Durante le qualifiche alla prima curva Nikita Mazepin è finito in testacoda con la sua Haas. I commissari di percorso hanno esposto la doppiamentre ...

