Verstappen ha battuto Hamilton in Bahrain grazie alla sua guida aggressiva (Di domenica 28 marzo 2021) La Red Bull non ha potuto nascondere la sua gioia quando Max Verstappen ha battuto Hamilton, anzi entrambe le Mercedes nelle qualifiche in Bahrain. Come ha fatto il pilota olandese a battere di così tanto le possenti frecce d'argento? Verstappen ha battuto Hamilton: ma come? Gli occhi del mondo di F1 erano senza dubbio puntati sulla prima resa dei conti della stagione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Si è conclusa con una "vittoria" molto convincente per l'olandese e la Red Bull in qualifica. Per la prima volta dal 2013, un pilota della Red Bull inizierà la gara di apertura della stagione dalla pole. Sorprendente? In parte perché ci si aspetta che la Mercedes sia ancora una volta nella lotta in testa ...

