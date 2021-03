Verstappen commenta | Un peccato | ma dobbiamo guardare il lato positivo

(Di domenica 28 marzo 2021) Ragionevolmente sconso, ma anche consapevole che perdere la prima battaglia non significa perdere la guerra. Maxsi porta a casa questo 2° posto, con un pizzico di amarezza ma con la ...

Ragionevolmente sconsolato, ma anche consapevole che perdere la prima battaglia non significa perdere la guerra. Maxsi porta a casa questo 2° posto, con un pizzico di amarezza ma con la convinzione di avere tra le mani un'ottima Red Bull. Rivivi il GP del Bahrain F1: guarda la partenza e l'arrivo del GP ...amaro: "Un peccato"Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain con 8 decimi di vantaggio su Max Verstappen. A fine gara, dopo un duello entusiasmante, l’abbraccio tra il pilota olandese e il campione inglese. “Ma ...L'olandese si è presentato ai microfoni a fine gara visibilmente deluso, ma ci ha tenuto a sottolineare che un inizio così è molto promettente per lui e per la Red Bull ...